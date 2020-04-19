РПЛ допустила проведение матчей чемпионата РФ без зрителей

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19.04.2020, 18:08, Новости дня

Оставшиеся туры чемпионата РФ по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков, заявили в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», – сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что возобновить сезон можно, когда будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

«Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», – говорится в сообщении.

В РПЛ добавили, что на данный момент туры приостановлены до 31 мая, однако «этот срок не окончательный и может быть пересмотрен» в зависимости от обстановки по коронавирусу. 

Ранее глава МИД Сергей Лавров признался, что скучает по футболу в период ограничений из-за пандемии коронавируса.

Накануне организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Копенгагене отправил УЕФА декларацию о намерении продолжать организацию матчей турнира, перенесенного на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.



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