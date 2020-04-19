Общество: Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

19.04.2020, 18:08, Новости дня

Проект создания для ВМФ РФ гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение?

Иногда в отчетах корпораций, сведениях о закупках или иных на первый взгляд интересных только сотрудникам компаний и участникам бизнеса документах можно найти весьма интересную информацию.

Таким документом стал попавший на днях в блоги и прессу «Годовой отчёт акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» за 2019 год». «Северное ПКБ» – опытная и авторитетная организация в военном кораблестроении, давшая жизнь множеству боевых кораблей. В её отчёте содержится немало интересной информации о том, какие работы выполняло СПКБ в части создания новых кораблей и судов. Особый интерес, однако, вызывают такие строки:

…приостановка заказчиком ранее планировавшегося развития работ (с объемами работ в 2017-2019 годах) по проекту 23560 после завершения эскизного проекта 23560 в 2016 году.

Что это за проект? Это краса и гордость всех кораблестроительных выставок последних лет в нашей стране – атомный эсминец «Лидер». Это по нему заказчик – Минобороны – приостановил все работы, причем ещё в 2016 году. Именно это прямо следует из отчёта.

Невостребованный «Лидер»

Предэскизный проект корабля класса «Лидер», известного так же, как проект 23560 с атомной главной энергетической установкой, был утверждён Министерством обороны ещё в 2013 году. С 2013 по 2016 год разработчик корабля – АО «Северное ПКБ» – вел проработку эскизного проекта, который, по сообщениям СМИ, позднее был утверждён Минобороны. Примерно тогда же некоторые СМИ распространяли оптимистические сообщения о том, что уже в 2019 году головной корабль такого проекта может быть заложен.

А затем всё стихло. Хотя модель эсминца продолжают возить с выставки на выставку, обещаний начать строить такие корабли официальные лица длительное время не делали.

С чём связано это затишье? С тем, что основным большим надводным кораблём дальней морской зоны в Минобороны сейчас считается будущий «большой» фрегат проекта 22350М. Этот корабль водоизмещением ориентировочно 8000 тонн (у «Лидера» обещали от 13000 тонн) и главной энергетической установкой на базе газовых турбин, которые РФ может производить – маршевых М-70 и форсажных М-90ФРУ, обещает оказаться куда более лёгким в создании, постройке и неизбежной доводке, нежели гигантский атомный ракетный ударный корабль, аналогов которого в мире не строил никто и никогда (ТАКРы проекта 1144 «Орлан», самым известным представителем которых является «Пётр Великий», хоть и больше «Лидера», но куда скромнее по возможностям и, видимо, проще технически). К тому же совершенно однозначно, что проект 22350М окажется несоизмеримо дешевле.

Трудно оценивать «на глаз» стоимость ещё не спроектированных до конца кораблей, но кое-что очевидно. Если 22350М «потянет» на несколько десятков миллиардов рублей, то головной «Лидер» выйдет примерно в сотню. А серия таких суперэсминцев по цене будет сравнима с программой строительства авианосного флота или полётом человека с российским паспортом на Луну, причём на отечественном космическом корабле. При этом необходимость ударного ракетного корабля именно в таком виде, каким планируется «Лидер», мягко говоря, неочевидна.

Надо оговориться – сами по себе большие боевые корабли, способные выполнять задачи в дальней морской зоне, полезны и нужны как в мирное время, так и в ходе войны. Однако именно атомный, скоростной и тяжеловооружённый ракетный корабль не является чем-то экстренно необходимым – его практически во всех случаях могут заменить «большие» ракетные фрегаты. В принципе, существует только один сценарий войны, в котором РФ жизненно понадобятся именно такие корабли и в котором они будут незаменимы – это полномасштабная, морская, неядерная война с США.

В такой войне развёрнутые в Атлантике и Тихом океане корабельные ударные группы из таких эсминцев на самом деле станут колоссальной проблемой для США.

Имея преимущество в скорости и, соответственно опережение в развёртывании, имея неограниченную дальность хода, такие корабли (при условии наличия точной информации о противнике) потребуют на борьбу с собой совершенно несоразмерных сил, которым ещё и придётся очень дорого заплатить за любой свой успех. А это будет способствовать облегчению обстановки для РФ на «домашних» ТВД, и очень сильно. Более того, у кораблей будут шансы вернуться с такого задания домой, несмотря на превосходство противника в силе. Именно такой сценарий являет собой редкое сочетание обстоятельств, в которых ракетные корабли имеют некоторые шансы (хоть и не сильно большие, но отличные от нуля) вырвать победу у авианосного флота. Особенно если им будут помогать подводные лодки и авиация.

Но зададим себе вопрос: а насколько реальна такая война? Насколько вероятно то, что РФ будет сражаться против США так же, как в своё время Япония, и без применения ядерного оружия? Прямо скажем, это самый маловероятный сценарий военного конфликта, в который РФ может оказаться втянутой. А раз так, то и вероятность того, что «Лидер» окажется критически важным, незаменимым для обороноспособности страны – небольшая. Так стоит ли тратить сотни миллиардов? По крайней мере – сейчас?

За вычетом океанской войны против США задачи ударного ракетного корабля вполне решат 22350М. Они же вполне могут заменить собой и эсминцы проекта 956, и БПК проектов 1155 и 1155.1, и ракетные крейсера проекта 1164. То есть те же корабли, для замены которых был предназначен «Лидер».

Неудивительно, что о «Лидере» начали забывать. С 2018 года количество упоминаний этого проекта в СМИ резко уменьшилось.

Интересы бизнеса

Правда, 9 декабря 2019 года агентство ТАСС распространило заявление руководителя Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова о том, что корпорация готовится построить серию атомных эсминцев. «Мы готовимся к тому, чтобы это стало следующим началом длинной серии кораблей дальней морской зоны», – сказал он, говоря о планах по строительству эсминцев «Лидер».

Реалистичность подобных утверждений уже тогда вызывала вопросы.

Хотя документальных подтверждений остановки работ по «Лидеру» не было, ситуация всё же была очевидной. Корабль явно пропал из медиаполя, и Минобороны никак не напоминало о былых планах в отношении этого проекта. Что же тогда двигало шефом ОСК? Почему А.Л. Рахманов говорил о том, что ОСК «готовится» к тому, что эти корабли будут производиться крупной серией? Ведь он-то уже тогда всё знал.

Рискнём предположить, что это было озвучиванием бизнес-интересов ОСК в период, когда заканчивается согласование новой госпрограммы вооружений и возможен пересмотр «Программы военного кораблестроения до 2050 года». Для ОСК серия кораблей ценой, например, семьсот миллиардов рублей стала бы «подарком с неба». В действовавшей программе «Лидер» был основным океанским кораблём в среднесрочной перспективе. А сегодня есть самые высокие шансы на то, что его вообще никогда не будет.

Конец истории

В своём выступлении 2 декабря 2019 года, на одном из совещаний по военному кораблестроению, президент Владимир Путин заявил:

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, разработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон» (это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности), а также эсминцев и десантных кораблей». Имел ли в виду президент просто абстрактный эсминец или какой-то проект газотурбинного ракетного корабля (например, 21965 или же будущий «большой» фрегат проекта 22350М переквалифицируют в эсминец) – покажет время. Сейчас же острая необходимость в строительстве серии сверхдорогих атомных эсминцев «Лидер» далеко не очевидна, в отличие от проекта 22350М.

Работы по последнему, правда, тоже приостановились уже несколько месяцев как – и это тоже прямо следует из отчёта СПКБ. Но это может быть обусловлено какими-то организационными причинами. Четыре месяца – совсем не то же самое, что многолетняя задержка с «Лидером», шансы на постройку которого уже практически равны нулю.

По всей видимости, Минобороны не хочет увидеть этот корабль «в металле». А это значит, что мы тоже его никогда не увидим.

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