В Черновицкой области от коронавируса за сутки скончались два человека, на COVID-19 проверяют еще четырех умерших

19.04.2020, 17:54, Новости дня

В Черновицкой области за последние сутки умерли два человека, у которых была коронавирусная инфекция. Об этом 19 апреля в Facebook проинформировала Черновицкая областная государственная администрация.

“В Черновицкой области за последние сутки умерло шесть человек. У двух из них подтверждено заражение COVID-19. Еще у четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер, находясь дома”, – сказано в сообщении.

У Чернівецькій області за останню добу померло 6 людей. У двох з них підтверджено зараження COVID-19. Ще у чотирьох … Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Pühapäev, 19. aprill 2020

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших, из которых 343 – за последние сутки. В Черновицкой области таких случаев в общей сложности 889. Больше всего заражений выявлено в Киеве и Черновицкой области. Умер в Украине 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.