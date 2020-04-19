“Мы эти вирусы каждый год переживаем”. Лукашенко снова скептически высказался о пандемии коронавируса

19.04.2020, 17:54, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против ограничения религиозных служб во время эпидемии коронавируса и заявил, что Беларусь не будет “резко менять образ жизни” из-за пандемии. Как сообщает сайт белорусского главы государства, об этом он сказал 19 апреля во время посещения церкви по случаю Пасхи.

Лукашенко поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на “нагнетание страстей” в обществе, они пришли в храм.

“Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год”, – заявил он.

Лукашенко высказал мнение, что эпидемию коронавируса некоторые страны “используют в своих целях”.

“Я уже ранее был вынужден констатировать, что коронавирус уже стал политикой. Люди не думают о болезни, о том, как помочь друг другу, в лучшем случае – как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы”, – считает президент Беларуси.

Он добавил, что считает строгие карантинные меры неэффективными.

“Те, кто сегодня закрылся, просвещенные, мощные демократичные [страны], начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?” – заявил Лукашенко.

Поэтому, сказал он, “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”.

“Я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры – не без проблем, но тысячи автомобилей возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток”, – заключил белорусский президент.

В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?”

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси на данный момент подтверждено 4779 случаев заражения коронавирусом, 45 человек скончались.