В Южной Корее частично ослабили карантин, введенный из-за коронавируса

19.04.2020, 17:54, Новости дня

Правительство Южной Корее 19 апреля объявило о частичном ослаблении карантинных мер, введенных в марте в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В частности, при условии соблюдения правил социального и физического дистанцирования и требований гигиены могут быть возобновлены религиозные службы, заведения общественного питания, спортзалы. Также будет разрешено посещение парков и спортивных площадок.

Действие других ограничений продлено как минимум до 5 мая. Правительство намерено проводить оценку рисков усиления эпидемии каждые две недели и в соответствии с этим корректировать карантинные требования.

Как отмечает агентство, в последние дни в Южной Корее фиксируется не более 30 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в воскресенье, 19 апреля, власти заявили о восьми новых случаях. Это самое низкое число заболевших более чем за два месяца.

С начала эпидемии в Южной Корее был подтвержден 10 661 случай инфицирования COVID-19, 234 из них – с летальным исходом.