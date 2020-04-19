 

Поставки нового танка Т-14 «Армата» в ВС РФ начнутся в 2021 году

19.04.2020, 17:53, Разное

Денис Мантуров, возглавляющий Министерство промышленности и торговли, в одной из программ на канале «Россия-1» пояснил о новейшем танке отечественного производства Т-14 «Армата». Поставки этой модернизированной боевой машины в ВС РФ запланировано должны начаться в 2021 году.
По словам главы торгового ведомства, Т-14 «Армата» уже прошёл испытание реальными боевыми условиями на территории Сирии. Таким образом стало возможным увидеть все нюансы для создания окончательного облика боевой машины, которая в дальнейшем будет поставляться в ВС РФ, что ожидается не ранее 2021 года. На текущий момент, как отмечает Мантуров, «Армата» ещё проходит дополнительные испытания вследствие того, что оборонное ведомство заказало ещё некоторые технические решения. После их выполнения можно говорить о выходе на серийные поставки в армию в рамках заключённого ранее контракта.

Кроме того, глава Минпромторга сообщил, что после налаживания поставок нового танка в российские ВС, Т-14 «Армата» начнут поставлять на экспорт. Говорить сейчас об объёме заказов от зарубежных партнёров невозможно, так как ведомство пока не может предоставить им всю необходимую документацию, однако интерес к танку определённо есть уже сейчас.



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