Эксперты сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

19.04.2020, 17:53, Разное

Эксперты YouTube-канала, зарегистрированного под именем Nick Ackerman, сравнили быстродействие OnePlus 8 Pro с двумя другими моделями смартфонов – iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra. Базовая версия китайского гаджета для американского рынка оценена производителем в $900, то есть намного больше предшественника.

Несмотря на то, что модели, с которыми эксперты сравнили OnePlus 8 Pro, стоят дороже, разница в цене всё же не кратная, а потому данные устройства вполне могут быть протестированы. На первом видео скорость работы новинки OnePlus сопоставляется с быстродействием Galaxy S20 Ultra. К слову, стоимость второй модели в 1,5 раза больше цены первой, и это немало. Авторы YouTube-канала выяснили: работа дактилоскопических сканеров обоих смартфонов примерно одинаковая, но вот анимация у южнокорейского флагмана более продолжительная, а потому у пользователя может создаваться впечатление, будто бы OnePlus быстрее. Гаджеты базируются на одинаковой платформе, поэтому разница в скорости функционирования устройств могла бы в основном обуславливаться оболочками и оптимизацией, однако особых различий тестировщики не заметили: обе модели оказались максимально быстрыми.

Что касается сравнения OnePlus 8 Pro и iPhone 11 Pro Max, у которых совершенно разные аппаратные платформы и операционные системы, скорость запуска приложений обоими девайсами также оказалась максимально одинаковая.

Эксперты сделали вывод, что на сегодняшний день мобильные телефоны топового уровня достигли некоей условной границы быстродействия, когда большая часть программ открывается почти мгновенно, а потому сравнивать аппараты-флагманы по данному параметру не имеет особого смысла.