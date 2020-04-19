Торговые сети ежедневно пополняют запасы продовольствия

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19.04.2020, 17:51, Новости дня

Пополнение запасов продовольствия в российских торговых сетях происходит ежедневно, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выступая в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", министр пояснил, что раньше торговые сети так не делали. Они рассчитывали ежедневные потоки по-другому, привозя в магазины меньше товаров в будние дни и больше — к выходным.

Однако, продолжил глава Минпромторга, когда в связи с распространением коронавируса в супермаркетах возник ажиотаж, была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. "Этот 21 день исчез ровно за три дня", — сказал Мантуров. После этого министерство поставило торговым сетям задачу иметь в наличии двухмесячный запас продовольствия.

Продуктовые сети не были готовы и к резкому увеличению заказов с доставкой на дом, рассказал министр, добавив, что требуется время "для наладки логистики".

При этом Мантуров отметил, что очень хорошо, что люди остаются дома в режиме самоизоляции, заказывают продукты питания на дом, а не ходят по магазинам.



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