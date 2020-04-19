Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом и озвучил выводы

19.04.2020, 17:51, Новости дня

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил в воскресенье на встрече министров здравоохранения стран G20. Как сообщил министр, в РФ были приняты все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К плюсам российской системы здравоохранения министр отнес сильную стационарную часть и сосредоточенность на профилактике. Также затраты не лечение граждан покрывает национальная система страхования.

Министр далее отметил, что настало время быстрее внедрять в медицину цифровые технологии, отслеживание терапии и результатов лечения, помощь в постановке диагноза в КТ. Мурашко предложил ВОЗ ускорить работу по структурированию справочников для цифровых систем в свете возросшего значения телемедицины. Мурашко также считает необходимым сблизить контроль качества медицинской продукции в разных странах, пишет РИА Новости.

Совещание министров здравоохранения проходит в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. В совещании также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания, Швейцария, представители ВОЗ и Всемирного банка.