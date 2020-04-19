 

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом и озвучил выводы

19.04.2020, 17:51, Новости дня

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил в воскресенье на встрече министров здравоохранения стран G20. Как сообщил министр, в РФ были приняты все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К плюсам российской системы здравоохранения министр отнес сильную стационарную часть и сосредоточенность на профилактике. Также затраты не лечение граждан покрывает национальная система страхования.

Министр далее отметил, что настало время быстрее внедрять в медицину цифровые технологии, отслеживание терапии и результатов лечения, помощь в постановке диагноза в КТ. Мурашко предложил ВОЗ ускорить работу по структурированию справочников для цифровых систем в свете возросшего значения телемедицины. Мурашко также считает необходимым сблизить контроль качества медицинской продукции в разных странах, пишет РИА Новости.

Совещание министров здравоохранения проходит в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. В совещании также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания, Швейцария, представители ВОЗ и Всемирного банка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В Москве нормализовалась экологическая обстановка

08.02 / Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать “Укрзалізницю”

07.03 / Коронавирус подтвержден у сына главного грузинского борца с болезнью

07.02 / Когда и сколько: россиянам раскрыли все доходы Мишустина

12.02 / Кабмин введет электронную акцизную марку весной – Гончарук

09.03 / В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека

30.03 / В московских клиниках появилась возможность сдать тест на коронавирус

30.03 / Стартовая платформа проекта «Морской старт» пришла в российские воды

24.02 / Теннис. Александрова проиграла Анисимовой на старте турнира в Дохе

18.02 / Непристегнутые ремни безопасности будут вычислять дистанционно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска