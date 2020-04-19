Испания намерена доиграть турниры футбольного сезона-2019-2020

19.04.2020, 17:51, Новости дня

Футбольное сообщество Испании намерено доиграть чемпионат страны и розыгрыш Кубка короля, несмотря на сложности, которые общество испытывает в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, высшее спортивное руководство договорилось, что матчи сезона-2019-2020 будут проведены в полной мере.

Решение об этом приняло специальное совещание, в котором принимали участие первые лица Высшего спортивного совета, Королевской федерации футбола и футбольной Ла Лиги. Встреча была сложной, сообщает издание Marca, и длилась более восьми часов. Тем не менее, решение было принято.

Глава Высшего спортивного совета Ирен Лосано, президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес и руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас договорились о том, что сезон должен быть доигран. При этом всеми подробностями – календарь, перенос матчей, присутствие на играх болельщиков и прочими, — займутся подчиненные высокопоставленных функционеров.