 

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

19.04.2020, 17:30, Разное

Лидия Федосеева-Шукшина около года назад подарила Бари Алибасову двухкомнатную квартиру. Но, как оказалось, собственник недвижимости снова изменился, руководитель группы «На-На» презентовал ее помощнику Сергею.
Лидия Федосеева-Шукшина купила квартиру в Новой Москве, чтобы использовать ее вместо дачи. Но немного позже она подарила ее мужу Бари Алибасову, который редко там бывает, так как не часто пользуется апартаментами. Недавно он переоформил недвижимость на помощника Сергея, но продюсер не известил об этом Лидию Николаевну.

Бари Алибасов, комментируя ситуацию, признался, что это временно. Ему прислали налог в 9 миллионов рублей, вот он и переоформил квартиру на помощника, скоро он вернет ее обратно. Родственники актрисы фактом новой сделки остались недовольны и считают, что Лидию Федосееву-Шукшину просто используют. У известной актрисы уже не осталось собственной недвижимости, так как она всю ее передарила близким, сейчас бывшая хозяйка пытается разобраться в этом вопросе.



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