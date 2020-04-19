Соловьев: Борьба с пандемией поможет преодолеть страх перед «возрождением СССР»

19.04.2020, 17:30, Новости дня

«Когда закончится пандемия, надо ожидать изменений в настроениях на постсоветском пространстве. Уже сейчас меняется оценка того позитивного, что было в нашем общем прошлом», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова президента Путина о том, что в постсоветских странах преодолевается фобия «возрождения СССР».

«Возрождение Советского Союза», стремление к которому пытаются приписать Владимиру Путину некоторые политики на Украине, в Прибалтике и Польше – невозможно по определению. Нет той идеологии, на которой зиждился Союз Советских Социалистических Республик, – заметил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. – Но то, что возможны разнообразные формы кооперации, объединения – это очевидно. Скажем, Европа построила определенную форму кооперации – и ведь никто не говорит, что это попытка возродить Священную Римскую империю».

Ранее, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прозвучало небольшое интервью российского лидера. «Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий – на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», – передает слова Путина ТАСС.

«Вести» отмечают, что интервью президент дал еще 1 октября 2019 года, однако это заявление прозвучало в эфире впервые. По мнению Соловьева, новая угроза, с которой за это время столкнулось человечество, и в том числе жители бывших республик СССР – угроза коронавируса – побуждает пересмотреть отношение к недавнему общему прошлому.

«Борьба с пандемией показала: в тех странах, где, в отличие от Украины и Прибалтики, не успели демонтировать наследие Николая Семашко (создателя системы здравоохранения в СССР – прим. ВЗГЛЯД), там здравоохранение работает эффективно, – указал Соловьев. – Не все так было плохо в общем советском прошлом. Многим можно гордиться. Думаю, переоценка постепенно будет происходить».

«После того, как закончится пандемия, надо ожидать изменений в настроениях на постсоветском пространстве, – прогнозирует собеседник. – Станет ясно, какие из государств справились с угрозой – и речь будет не идти не только об общем прошлом, но и о возможностях эффективного сотрудничества в будущем. Когда от фобий произойдет переход к прагматизму, это пойдет всем только на пользу». Очевидно, что интеграция будет происходить не в формате нового издания СССР, «но общее прошлое в таких вопросах всегда помогает», – резюмировал Соловьев.

Напомним, в феврале Путин напомнил, что Россия является правопреемницей СССР и это очевидный факт.