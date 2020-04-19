 

Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

19.04.2020, 17:30, Новости дня

Нынешняя ситуация с коронавирусом в РФ позволяет подумать о модернизации системы здравоохранения для противодействия подобным вызовам, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», – цитирует  РИА «Новости» Мурашко. 

По словам министра, необходимо поддержать ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса, а также пытаться совершенствовать механизмы реагирования на подобные вызовы.

Также Мурашко подчеркнул, что национальная система медстрахования в РФ позволяет не думать о том, как покрывать услуги по оказанию помощи больным коронавирусом.

«Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения», – сказал он.

Министр добавил, что каждый пациент с коронавирусом в РФ находится под контролем специалистов и получает все необходимое лечение. 

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.



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