Галкин рассказал о причинах отсутствия своей ревности Пугачевой к Киркорову

19.04.2020, 17:30, Разное

Недавно Максим Галкин в беседе с журналистами признался, что вовсе не ревнует свою жену Аллу Пугачеву к её экс-супругу Филиппу Киркорову. По словам юмориста, певец является другом их семьи.

Беседа интервьюеров с Максимом Галкиным состоялась в рамках документального фильма “Моя жена – Алла Пугачева”, который был посвящен 71-летию исполнительницы и был показан на Первом канале 18 апреля. Так, актер сообщил, что семьи Галкина и Киркорова дружат, и это проявляется в самых разных поступках. Например, поп-звезда нередко приходит в гости в особняк супругов и играет там с Лизой и Гарри – детьми звездной пары. Соответственно, никакой ревности, направленной к певцу Максим не испытывает. Более того, по словам нынешнего мужа Примадонны, её бывший супруг чаще всего старается быть особенно деликатным. Тем не менее, сам Филипп Бедросович неоднократно называл Аллу Борисовну одной из главных женщин в своей жизни, и даже свою дочь назвал её именем.

Стоит отметить, что сам день рождения знаменитой певицы прошел довольно скромно, без шумных празднеств. Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину в исключительно семейном кругу, а главным украшением праздника стало оригинальное поздравление их детей, нарисовавших матери поздравительный постер и подаривших много цветов.