 

Китайские ученые: Противовирусный препарат оказался эффективным при COVID-19

19.04.2020, 17:18, Разное

Возможно, противовирусный препарат фавипиравир (favipiravir) ускоряет выздоровление при COVID-19. В Министерстве науки и технологий КНР заявили, что его эффективность показали два небольших клинических исследования, в которых участвовали 320 человек. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на японские СМИ.

Жанг Синмин, представитель Министерства науки и технологий КНР, сообщил, что фавипиравир прошел клинические испытания с участием 320 пациентов в больницах Уханя (240 человек) и Шэньчжэня (80 человек).

«У препарата высокий уровень безопасности, и он определенно эффективен в лечении», – сказал Жанг.

Японская телерадиокомпания NHK сообщила, что в Шэньчжэне пациенты переставали выделять коронавирус уже через четыре дня после лечения препаратом. Те, кто не получал лечения фавипиравиром, выделяли вирус в среднем в течение 11 дней.

Сообщается, что улучшение состояния пациентов под действием препарата было подтверждено рентгенологически: снимки легких стали «чище» у 91% пациентов из экспериментальной группы и у 62% пациентов, которые не получали нового лечения.

Guardian отмечает, что, согласно источнику в японском Минздраве, препарат не помогает пациентам с тяжелыми симптомами. «Мы давали фавипиравир 70-80 пациентам, но он не кажется столь эффективным, когда вирус уже размножился в организме», – сообщил источник японской газете Mainichi Shimbun.  

Фавипиравир в 2014 был одобрен в Японии для лечения гриппа, но его эффективность была подвергнута сомнению. В 2016 году японское правительство высылало препарат в Гинею для борьбы с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Фавипиравир еще не получил официального одобрения как препарат для лечения COVID-19.



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