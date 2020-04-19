Ozon начал продавать тесты на коронавирус

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19.04.2020, 17:16, Новости дня

Российский интернет-магазин Ozon начал продавать на своем маркетплейсе тесты на коронавирус для жителей Москвы.

В приложении компании предлагаются сертификаты на три типа теста: экспресс-тест на COVID-19 в клиниках «Медси» (его стоимость со скидкой составляет 2,39 тыс. рублей), тест на дому в пределах МКАД (4,99 тыс. рублей), а также тест на дому в пределах 30 километров от МКАД (5,69 тыс. рублей), передает РИА «Новости». 

Ранее Роспотребнадзор заявил, что тест-системы для выявления коронавируса, разработанные государственным научным центром «Вектор», во многом превосходят зарубежные аналоги, их эффективность была подтверждена в Китае.

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 42 тыс. 853 заболевших в 85 регионах.



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