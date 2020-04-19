 

Академик РАН: Бессимптомные инфицированные COVID-19 выполняют работу вакцины

19.04.2020, 17:09, Разное

Учёный-вирусолог Феликс Ершов пояснил о том, чем, по его мнению, завершится мировая эпидемия коронавируса. Академик РАН предупредил: на скорое появление вакцины против COVID-19 можно не рассчитывать, а потому её роль будут выполнять те инфицированные, у которых заболевание протекает бессимптомно.
В беседе с журналистами издания АБН Феликс Ершов пояснил: он считает, пандемия коронавируса завершится естественным вакцинированием людей. Как свидетельствуют статистические данные Министерства здравоохранения, почти 50 % носителей COVID-19 практически не ощущают себя больными. И хотя они распространяют вирус, в то же время ещё и выполняют роль вакцины, над разработкой которой ныне бьются сотрудники десятков научных институтов и лабораторий во всём мире, но и они не рассчитывают на скорое появление медпрепарата.

Как информирует издание «Слово и Дело», академик РАН видит завершение пандемии в естественной иммунизации населения, при которой «здоровые» носители COVID-19, то есть с бессимптомным течением болезни, будут распространять инфекцию по всей популяции. Спад эпидемии начнётся тогда, когда переболеет более 80 % человечества, считает учёный.



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