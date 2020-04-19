 

«Дебилизация в стране»: Лариса Гузеева резко высказалась о не соблюдающих режим самоизоляции россиянах

19.04.2020, 17:09, Разное

Отечественная киноактриса и телеведущая Лариса Гузеева в недавнем эфире шоу «Пусть говорят» резко высказалась о не соблюдающих режим самоизоляции россиянах. Знаменитость предполагает, что подобное поведение является следствием «дебилизации в стране».
Столичные и региональные власти РФ из-за продолжающего распространение коронавируса COVID-19 вводят карантинные меры, призванные снизить количество случаев заражения. Однако далеко не все россияне прислушиваются к рекомендациям, нарушая режим самоизоляции. Так, в Москве уже несколько дней действует пропускной режим, но, как отмечает Лариса Гузеева, люди продолжают «гулять и дефилировать по улицам», вероятно, «получив вместе с пропуском иммунитет». Ведущая считает, что уговорами заставить соблюдать правила невозможно из-за «дебилизации в стране», поэтому нарушителям можно лишь посоветовать продолжать себя вести так же и дальше, но не забывать «о дороге в один конец».

Также Гузеева порекомендовала всем, бесстрашно прогуливающимся по улице, помочь врачам. Можно, к примеру, прийти в медучреждение и сказать: «Мы хотим оказать помощь и точно выживем, так как одновременно получили и пропуск, и иммунитет».



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