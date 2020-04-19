Мантуров назвал сроки первых поставок автомобилей Aurus

19.04.2020, 17:08, Новости дня

Первая партия серийных автомобилей Aurus будет передана покупателям в марте 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, в настоящее в время на предприятии в Алабуге проходит тестирование модели и готовится производственная линия, передает РИА «Новости».

«С марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», – сказал министр.

По словам Мантурова, президент РФ Владимир Путин первое время давал рекомендации по изменениям для Aurus, но без «крепких словечек».

«Я от него крепких словечек, особенно по Aurus, не слышал … он всегда очень демократичен и сдержан, дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, все нравится и все работает качественно», – добавил он.

Также министр подчеркнул, что его Aurus не барахлит, но он дает рекомендации производителю по улучшению машины, в частности по «по подвеске, по работе коробки передач, для того, чтобы было более все синхронно и более прецизионно».

Ранее гендиректор Aurus Адиль Ширинов рассказал, что со временем Aurus предложит покупателям несколько вариантов двигателей, но появление чисто электрической модификации под вопросом.

Напомним, в декабре сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).