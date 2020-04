Дженнифер Лопес, Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и другие провели онлайн-концерт для врачей

19.04.2020, 16:55, Разное

Вчера вечером прошло главное музыкальное событие весны – благотворительный онлайн-концерт One World: Together At Home в поддержку врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Инициаторами мероприятия выступили организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), преследуя цель собрать средства на помощь медицинским работникам по всему миру. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Фонд солидарности уже поступило $150 миллионов от частных лиц и организаций.

В концерте, который в общей сложности длился более 8 часов, приняли участие звезды первой величины, которые исполняли песни, находясь дома. Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Rolling Stones, Джон Ледженд, Камила Кабелло и Шон Мендес, The Killers, Lizzo и другие звезды – всего порядка 100 имен. Куратором мероприятия выступила Леди Гага, ведущими – Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.