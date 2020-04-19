Samsung исправит проблему с «позеленевшими» дисплеями Galaxy S20 Ultra

19.04.2020, 16:53, Разное

Не так давно стало известно, что из-за очередного обновления программного обеспечения испортилось функционирование дисплеев у некоторых Samsung Galaxy Note9 – они «пожелтели» или «позеленели». Через какое-то время такая же проблема возникла у владельцев флагманского Galaxy S20 Ultra.

Пока непонятно, как функционируют экраны у Note9, но инсайдеры сообщили: в Samsung завершают работу над прошивкой для флагманского Galaxy S20 Ultra. Судя по всему, проблема является программной, но источник возникновения пока неясен. Оказывается, у флагманского девайса неполадки начинают проявляться в смартфонах с кадровой частотой экрана в 120 Гц, а яркостью – ниже 30%.

Более того, у Galaxy Note9 повышенная кадровая частота дисплея попросту отсутствует, но проблема присутствует идентичная. В южнокорейской компании пообещали, что обновление будет выпущено в ближайшее время.