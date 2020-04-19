Академик РАН Александр Чучалин рассказал о тайнах коронавируса

19.04.2020, 16:53, Разное

Российский пульмонолог и академик РАН Александр Чучалин пояснил о тайнах уханьского коронавируса. Несмотря на угрозу, которую он представляет, медики стараются найти у COVID-19 слабое место, одним из них является блокировка ферритина.

По словам Александра Чучалина, вместе с коронавирусной инфекцией у пациентов диагностируют микоплазму и риновирус. Поэтому медики не могут точно сказать, что из них наносит больше ущерба организму. Инфекция поражает альвеолы после проникновения в легочную ткань. Из-за этого начинает выделяться гиалуроновая кислота, на фоне увеличения которой падает давление, возникает дефицит кислорода и развивается пневмонит.

Новая терапия заключается в том, что врачи блокируют ферритин, вызывающий окислительный стресс. Александр Чучалин добавил, что сложность в лечении коронавируса связана с отсутствием лекарств, их еще только разрабатывают. Но все препараты будут блокировать рецепторы АПФ2, отвечающие за обмен в легочной ткани. Академик РАН уверен, что к пику заражения в РФ подойдут в июне, затем начнется спад. Однако он призвал заранее готовиться к новой вспышке, отмечает новостной портал «РГ».