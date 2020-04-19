Российский танк «Армата» испытали в Сирии

19.04.2020, 16:48, Новости дня

Российские военные испытали танк Т-14 «Армата» в Сирии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Да, совершенно верно… они были в Сирии», – подтвердил чиновник, информирует «Интерфакс».

По его словам, в САР эти танки направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». Мантуров пояснил, что в Сирии проходят «именно такого рода испытания», отметив, что это поможет формированию финального облика танка, который будет поставляться в российскую армию.

Министр отметил, что его серийные поставки в армию начнутся в 2021 году. Оснащение армии пройдет в рамках уже подписанного контракта. Глава Минпромторга отметил, что Т-14 представляют собой очень дорогие танки. Большая стоимость складывается из модернизации и дополнительных испытаний.

«Машина очень технически совершенная и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком – Министерством обороны», – отметил министр.

При этом он заверил, что цена будет уменьшаться по мере увеличения объемов поставок и производства.

В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы в конце 2019 – начале 2020 года. В феврале 2020 года на УВЗ сообщили, что поставки «Армат» начнутся в этом году.