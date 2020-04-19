Сотрудник Уханьской лаборатории об искусственном происхождении коронавируса: Для этого требуется экстраординарный интеллект и объем работы

19.04.2020, 16:39, Новости дня

В случае с коронавирусом SARS-COV-2 / COVID-19 нет свидетельств, которые бы говорили о его искусственном происхождении. Об этом заявил директор отделения Китайской академии наук в Ухане, научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN, обнародованном 18 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной утечке вируса из института, Юань Чжимин сказал: “Я долгое время занимался вопросами управления биологической безопасностью в лабораториях и проектами научных исследований, и я знаю, что это невозможно. Я также считаю, что до тех пор, пока продолжается пандемия, особенно в других странах, такие сомнения не исчезнут”.

Он подчеркнул, что не верит в то, что человечество обладает достаточными знаниями для синтеза подобного вируса.

“Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы”, – сказал Юань Чжимин.

Комментируя заявления американских политиков о возможной утечке вируса из лаборатории института, ученый отметил, что техническое сообщество в США решительно выступает против таких “теорий заговора” и заявлений политиков.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин шесть дней умалчивал о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” стал сотрудник уханьской лаборатории.

Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляют, что на уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты “изучат эту ужасную ситуацию”, он пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае сокрытия фактов о коронавирусе.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.