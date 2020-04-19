Зеленский: Мы показали, что Пасха – это победа жизни над смертью

19.04.2020, 16:39, Новости дня

В большинстве областей Украины на Пасху ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

“По данным руководителей облгосадминистраций, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями. Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения”, – отметили в пресс-службе президента.

Больше всего нарушений фиксировались в Донецкой области – там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Президент Украины поблагодарил глав ОГА, полицию, духовенство и верующих “за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений, что является настоящим проявлением любви к ближнему”.

“В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью”, – заявил Зеленский.

Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и преимущественно праздновали Пасху дома, написала в своем Facebook пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Правоохранители составили 19 протоколов из-за нарушений карантина в украинских церквях на Пасху.