На новом заседании трехсторонней контактной группы обсудят “формулу Штайнмайера” – Резников

19.04.2020, 16:39, Новости дня

Очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в видеоформате состоится 22 апреля, сообщил в интервью “Сегодня” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

На повестке дня – следующий этап обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, а также “политические вопросы”, рассказал Резников.

Среди последних – обсуждение имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера. Вопрос создания консультативного совета Украины и ОРДЛО, вероятно, обсуждаться не будет, отметил вице-премьер.

Он напомнил, что в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ был передан список на обмен, в нем около 200 человек, которых Украина требует вернуть.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста “формулы Штайнмайера”, которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения “формулы Штайнмайера” заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена.

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.