 

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

19.04.2020, 16:35, Новости дня

В настоящее время готовится серийное производство автомобилей Aurus. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", первые клиенты получат машины в марте 2021 года.

Пилотные Aurus сойдут с конвейера в ноябре этого года, пояснил министр. После тестов серийное производство стартует на заводе в Елабуге в I квартале 2021 года.

Как ожидается, в 2021 году завод выпустит 360 автомобилей, а в 2024 году нарастит выпуск до 5274 автомобилей.

Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили. Базовая комплектация машины представительского класса — 18 миллионов рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Лукашенко об обвале нефти: Это дополнительные возможности договориться с Россией

04.04 / МИД Саудовской Аравии обвинил президента Путина во лжи

08.02 / В квартире петербургского чиновника обнаружили казино

27.03 / Захарова назвала ситуацию с коронавирусом «моментом истины»

07.03 / Российский депутат украл из магазина 200 банок икры почти на 1 млн рублей

17.04 / Лавров рассказал, о чем скучает в период коронавируса

09.02 / Эксклюзив из самой горячей точки Сирии: радикалы прикрываются турецкими военными

29.03 / Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

23.02 / Беринчик вышел на ринг в образе Халка. Видео

02.02 / France 24 – брексит временно закрыл доступ французских рыбаков в британские воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска