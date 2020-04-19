Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

19.04.2020, 16:35, Новости дня

В настоящее время готовится серийное производство автомобилей Aurus. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", первые клиенты получат машины в марте 2021 года.

Пилотные Aurus сойдут с конвейера в ноябре этого года, пояснил министр. После тестов серийное производство стартует на заводе в Елабуге в I квартале 2021 года.

Как ожидается, в 2021 году завод выпустит 360 автомобилей, а в 2024 году нарастит выпуск до 5274 автомобилей.

Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили. Базовая комплектация машины представительского класса — 18 миллионов рублей.