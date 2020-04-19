Китай поставит России еще 1,6 миллиона защитных костюмов

19.04.2020, 16:35, Новости дня

Китай уже поставил в Россию 300 тысяч защитных костюмов, до конца апреля прибудут еще 1,6 миллиона, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Чиновник рассказал, что при производстве костюмов используется акваспан – это гидроскрепленный нетканый материал из бесконечных полипропиленовых нитей, один из самых современных. Планируется, что до конца апреля китайские заводы выйдут на производство 25 тысяч костюмов в день.

Образец уже отправлен в лабораторию Роспотребнадзора.