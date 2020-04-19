Мантуров дал россиянам рекомендацию по напиткам

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19.04.2020, 16:35, Новости дня

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров порекомендовал россиянами пить травяной чай отечественного производства. Об этом он сообщил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Мантуров напомнил, что кофе в РФ не выращивают, а черный чай производят только в Краснодарском крае "в несущественных количествах". Поэтому здесь РФ зависит от импорта, а иван-чаем и травяными сборами РФ может обеспечить себя сама.

"Я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина. ", – сказал Мантуров.

Мантуров подчеркнул, что кофе в РФ не выращивают, а чай производят только в Краснодарском крае "в несущественных объемах".

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин рассказал, что не пьет чай, предпочитая ему алтайский травяной сбор.
 



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