Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

19.04.2020, 16:30, Разное

Автоконцерн Honda вывел в продажу кроссовер Breeze еще осенью 2019 года. По словам экспертов, в прошлом месяце автомобили приобрели почти в 3 раза больше людей, чем бывший флагман компании – Honda CR-V: 7,6 тысяч экземпляров против 2,56 тысячи.

Помимо этого, модель показала более высокие результаты, чем конкуренты в виде Nissan X-Trail и Kia Sportage. Стоит напомнить, что Honda Breeze, по сути, полный аналог Honda CR-V нынешней генерации. Впрочем, главные отличия заключаются только в дизайне: новинка оснащена оригинальной радиаторной решеткой, переработанными бамперами и капотом, а также обновленными фарами головного света. Габариты кроссовера также больше, чем у «донора»: длина – 4,63 метра, ширина – 1,85 метра, высота – 1,68 метра, колесная база – 2,66 метра.

В подкапотном пространстве располагается 1,5-литровый 193-сильный двигатель или гибридная силовая установка, которая состоит из 2,0-литрового «атмосферного» мотора и двух электродвигателей, общая мощность составляет более 215 лошадиных сил. Двигатели функционируют в паре с 6-скоростной МКПП или «роботом» CVT. Стоимость базовой версии Honda Breeze в Китае составляет 169 тысяч юаней (1,76 миллиона рублей).