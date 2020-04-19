 

На Украине завели дело из-за скопления людей в храме

19.04.2020, 16:30, Новости дня

Украинская полиция возбудила уголовное дело из-за скопления верующих в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

«Зафиксировано скопление людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное дело по ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм», – говорится в сообщении управления Национальной полиции по региону.

Согласно требованиям властей, в храмах разрешено присутствие не более 10 человек при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.

Уточняется, что богослужение в большинстве храмов региона прошли без нарушений. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что москвичи откликнулись на призывы властей и не пошли в храмы. По его словам, всего на пасхальных службах в городе присутствовали около тысячи человек. 



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