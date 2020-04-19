 

СМИ: Школьникам Подольска выдали продуктовые наборы с протухшей гречкой

19.04.2020, 16:30, Разное

Сегодня, 19 апреля, ряд отечественных СМИ распространил информацию о некачественных продуктовых наборах, полученных школьниками подмосковного города Подольск. Как стало известно, среди продуктов была протухшая гречка с неизвестным сроком годности.
По данным Telegram-канала Mash, ученики учебных учреждений Подольска, соблюдающие рекомендованный режим самоизоляции и обучающиеся дистанционно, получили наборы, куда входили крупы и макаронные изделия. Сообщается, что пакеты с продуктами не имели надлежащей маркировки, а потому невозможно определить вышел у них срок годности или нет. Однако, к примеру, гречка, скорее всего, «протухшая», так как при открытии упаковки ощущается специфический запах.

Представители общественности Подольска пытались прояснить ситуацию с некачественными продуктами у руководства некоторых городских школ, но комментировать данную тему везде отказались. При этом проверка тендера показала, что закупленные муниципальными властями продукты практически в два раза дороже, чем в обычных магазинах.



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