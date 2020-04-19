Власти Кимр ответили на жалобу медсестры об отсутствии средств защиты в больнице

19.04.2020, 16:16, Новости дня

Заявление сотрудницы кимрской центральной районной больницы (ЦРБ) , которая пожаловалась на отсутсвие у персонала больницы средств индивидуальной защиты, не соответствует действительности, заявили власти города Кимры.

По информации главного врача кимрской ЦРБ Алексея Прокопенко, на данный момент медсестра вместе с дежурной бригадой находятся в изоляции. Они обеспечены всем необходимым, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в учреждении в достаточном количестве имеются средства защиты: 6200 масок, 570 респираторов, 300 одноразовых костюмов, 900 одноразовых халатов, 50 защитных очков, 15 защитных экранов, 5000 перчаток. При этом запас индивидуальных средств защиты постоянно пополняется.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Тверской области и Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По словам главы города Кимры Ирины Балковой, видеозапись была сделана и размещена в соцсети сотрудницей, «которая испытала шок, узнав о том, что у пациентки больницы подтвержден коронавирус».

Балковая добавила, что в данный момент лица, находящиеся на карантине, обеспечены всем необходимым и будут находится на изоляции 14 дней.

Ранее медсестра кимрской ЦРБ опубликовала видеоролик на YouTube, где пожаловалась на халатность администрации больницы. По ее словам, персонал больницы не обеспечен средствами индивидуальной защиты.