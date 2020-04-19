Американские учёные обнаружили ответственную за желание выпить область головного мозга

19.04.2020, 16:09, Разное

Американским учёным в результате проведённого исследования удалось обнаружить область головного мозга, ответственную за желание выпить. Деактивация данного участка у лабораторных грызунов показала, что таким образом можно контролировать пьянство.

Авторы проекта рассказали, что область головного мозга, отвечающая за эмоции и мотивацию, также связана с желанием употреблять алкоголь. «Отключая» у мышей один из опиоидных рецепторов учёные заметили снижение потребности в спиртном. При этом отмечается, что обычно активность этого рецептора провоцирует чувство недовольства или стресса.

Кроме того, учёные утверждают, что люди, употребляющие алкогольные напитки в чрезмерном количестве с раннего возраста, к примеру, с подросткового, имеют в 10 раз больший шанс в сравнении с остальными в будущем страдать от алкоголизма. Превращением обычной встречи знакомых или друзей в «попойку» специалисты называют случаи, когда на протяжении примерно 2-х часов человек употребляет 4-5 «порций» спиртного – бутылок пива либо других спиртосодержащих напитков.