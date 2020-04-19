Ибупрофен или парацетамол? Ученые и врачи рассказали, что лучше принимать при COVID-19

19.04.2020, 16:03, Разное

Влиятельный медицинский журнал The BMJ собрал и опубликовал мнения врачей и исследователей о том, можно ли принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен при лечении COVID-19.

Обновление 19.03.2020

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не поддерживает отказ от использования ибупрофена при COVID-19. Подробно о позиции ВОЗ читайте здесь.

Новая дискуссия по поводу этого лекарства началась во Франции. Министр здравоохранения Оливье Веран 14 марта опубликовал твит, в котором призвал пациентов с подозрением на COVID-19 не принимать противовоспалительные препараты (в том числе ибупрофен), поскольку они могут спровоцировать усиление болезни. Согласно его утверждению, в таких случаях лучше принимать парацетамол.

Его комментарию предшествовал небольшой инцидент в больнице на юго-западе Франции. Врач-инфекционист сообщила, что у четырех пациентов без сопутствующей патологии, резко ухудшилось состояние при COVID-19 после назначения противовоспалительных лекарств. Больница, в которой она работала, выступила с заявлением, что делать выводы на основании столь малого количества случаев – некорректно.

В дискуссию включился профессор Жан-Луи Монтастрюк (Jean-Louis Montastruc), клинический фармаколог из Центральной университетской больницы Тулузы. Он напомнил, что такой вредоносный эффект нестероидных противовоспалительных препаратов – не сюрприз. В 2019 году французское Национальное агентство безопасности лекарств и медицинских продуктов рекомендовало медицинским работникам не лечить лихорадку и инфекции ибупрофеном.

Эту идею поддержали и британские эксперты. Пол Литтл (Paul Little), профессор Саутгемптонского университета, сказал, что есть качественные доказательства того, то «увеличение продолжительности болезни и осложнения респираторных инфекций могут развиваться чаще после применения нестероидных противовоспалительных средств». Он отметил, что осложнения могут быть и со стороны сердечно-сосудистой системы. Сегодняшние научные данные показывают, что применение парацетамола безопаснее.

Профессор Иэн Джонс (Ian Jones) из Редингского университета сказал, что противовоспалительное действие ибупрофена связано с подавлением иммунной системы, что может замедлить процесс выздоровления.

Он добавил, что основываясь на информации о другом коронавирусе, возбудителе «атипичной пневмонии», можно предположить, что COVID-19 может снижать активность фермента, который участвует в регулировании количества воды и соли в организме. Ибупрофен способен усиливать этот негативный эффект, а парацетамол – нет.

Профессор Шарлотта Уоррен-Гэш (Charlotte Warren-Gash), эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сказала:

«Требуются исследования, как действуют нестероидные противовоспалительные средства на пациентов с COVID-19, у которых есть разные сопутствующие заболевания. Сейчас для лечения таких симптомов, как лихорадка и боль в горле, судя по всему, в первую очередь нужно назначать парацетамол».

Руперт Били (Rupert Beale), инфекционист из Института Френсиса Крика, напомнил, что опасны и противовоспалительные препараты другой группы – кортикостероиды. Но он подчеркнул, что пациенты, которые принимают кортизон или другие стероиды не должны прекращать пить их, пока так не скажет врач.