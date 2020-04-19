«Для самоуспокоения»: Евгений Миронов два раза сдавал тест на коронавирус

19.04.2020, 15:53, Разное

Российский актер Евгений Миронов заявил, что он дважды сдавал тест на коронавирус. Ему пришлось это сделать из-за контактов с вероятными носителями COVID-19, теперь он находится на самоизоляции.

По словам Евгения Миронова, он продолжительное время общался с директором Театра Наций Марией Ревякиной, у которой подозревали коронавирус. Поэтому в целях «самоуспокоения» и исключения возможного заражения родных и близких ему людей он повторно сдал тесты, а потом уехал на дачу.

Однако карантин не мешает Евгению Миронову готовиться к будущим постановкам. Актер отмечает, что «Мастер и Маргарита» режиссера Робера Лепажа могут отменить, а после отмены самоизоляции он намерен сыграть в работе Евгения Марчелли «Страсти по Фоме». Сейчас он к ней усердно готовится.

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