 

Власти Москвы назвали число пришедших на пасхальные богослужения

19.04.2020, 15:48, Новости дня

Москвичи откликнулись на призывы властей и не пошли в храмы, всего на пасхальных службах присутствовали около тысячи человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Действительно, у нас проходили службы в Москве, это так, была трансляция богослужений. Но информация о том, что было много людей – не правда. Приходили люди к храмам, их было не более 1 тыс. человек по Москве», – цитирует ТАСС Сучкова.

Он также напомнил о требовании Роспотребнадзора проводить службы в закрытом режиме, без прихожан. В церкви мог присутствовать только священник и помогающие ему лица.

«Москвичи действительно откликнулись на просьбы властей и то, что говорил патриарх Кирилл, чтобы молились дома. Думаю, что люди понимают, что такое   эпидемия, действительно, проявили разум», – отметил Сучков. 

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальным богослужением обратился к верующим с «особым пожеланием».

Напомним, из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя прошло без прихожан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Дела Вилкула и Колесникова закрыли по срокам давности

10.02 / В Минздраве Украины подтвердили, что на круизном лайнере у берегов Японии коронавирусом заболело двое украинцев

19.02 / Франция задумалась о пересмотре статуса беженца Павленского

12.03 / В Италии закрыли магазины, бары и рестораны

03.04 / ООН приняла резолюцию о борьбе с коронавирусом, отклонив российский вариант

07.03 / В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались десятки человек

11.02 / Луценко: Шокин под присягой заявил, что он – жертва политической расправы.Это бомба! Надо допросить Шокина и Порошенко

15.04 / В Украине коронавирусом заболели почти 700 медработников

19.02 / В столице Ливии начались проблемы с бензином

15.02 / Зеленский: Украина непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска