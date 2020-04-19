Власти Москвы назвали число пришедших на пасхальные богослужения

19.04.2020, 15:48, Новости дня

Москвичи откликнулись на призывы властей и не пошли в храмы, всего на пасхальных службах присутствовали около тысячи человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Действительно, у нас проходили службы в Москве, это так, была трансляция богослужений. Но информация о том, что было много людей – не правда. Приходили люди к храмам, их было не более 1 тыс. человек по Москве», – цитирует ТАСС Сучкова.

Он также напомнил о требовании Роспотребнадзора проводить службы в закрытом режиме, без прихожан. В церкви мог присутствовать только священник и помогающие ему лица.

«Москвичи действительно откликнулись на просьбы властей и то, что говорил патриарх Кирилл, чтобы молились дома. Думаю, что люди понимают, что такое эпидемия, действительно, проявили разум», – отметил Сучков.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальным богослужением обратился к верующим с «особым пожеланием».

Напомним, из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя прошло без прихожан.