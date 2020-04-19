Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

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19.04.2020, 15:48, Новости дня

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.

По словам артиста, он не бил супругу. Также Прилучный попросил подписчиков не задавать вопросов про Муцениеце. 

«Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», – сказал Прилучный во время прямого эфира в Instagram.

В начале апреля актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный издевается над ней и выгоняет вместе с детьми из дома. Она опубликовала видеозаписи, на которых плачет и рассказывает о ситуации в аккаунте своей матери, так как Прилучный, по ее словам, выбросил ее телефон. 

В феврале Прилучный и Муцениеце объявили о разводе, у пары есть двое общих детей. Несмотря на развод, они пока не разъехались.



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