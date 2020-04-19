Павел Прилучный впервые прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

19.04.2020, 15:40, Разное

Не так давно актриса Агата Муцениеце опубликовала на Instagram-странице своей матери Нонны видео о том, что ее муж Павел Прилучный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил ее телефон, а также пытался выгнать их с детьми из дома. Ситуацию в семье впервые прокомментировал и сам Павел: он вышел в прямой эфир в Instagram, посоветовав другим не вмешиваться в чужие дела.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте,

— сказал Прилучный. Не вмешиваться в их личную жизнь и не верить слухам попросила и Муцениеце, опубликовав на своей странице фото с Прилучным:

Друзья, почитайте внимательно! Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме нас и наших официальных представителей.

Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйО намерении развестись Прилучный и Муцениеце объявили в конце февраля. В апреле актриса опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о пьянстве и бытовом насилии со стороны мужа, но позднее заявила, что не считает себя врагом Прилучного:

Дорогие друзья! Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!! Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья – это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьмиКликните на фото для просмотра галереи