На «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску

19.04.2020, 15:30, Новости дня

В Брюсселе на скульптуру «Писающего мальчика», который является самым узнаваемым символом города, надели медицинскую маску.

По традиции эту бронзовую скульптуру облачают в различные костюмы, чтобы отметить важные мировые события, передает РИА «Новости».

В Бельгии уже месяц действует ограничение на въезд как из европейских, так и третьих стран. В результате чего исторический центр Брюсселя опустел, не работают кафе и рестораны, музеи и театры.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Бельгии составляет 38496 человек, скончались 5683 человек. Власти продлили меры изоляции в Бельгии до 3 мая.

Ранее статую Христа-Искупителя в бразильском городе Рио-де-Жанейро «одели» в халат в поддержку медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавируса.