 

Apple остановит производство iPhone 8 ради выпуска iPhone SE

19.04.2020, 15:30, Разное

Инсайдеры из США рассказали о том, что американская корпорация Apple может остановить выпуск iPhone 8 в пользу производства iPhone SE. Как уточняет «заокеанское» издание Ubergizmo, внешне корпус будущей новинки окажется идентичным нынешней модели.
Инсайдерские сведения о прекращении выпуска «восьмёрки» ради оптимизации каталога впоследствии подтвердили и представители руководства «яблочной» компании. В Apple не стали раскрывать информацию о нововведениях, которые появятся в iPhone SE. По мнению инсайдеров, стоимость будущей модели окажется значительно ниже цен на смартфоны 2017 года производства. Как ожидается, чипсет iPhone SE получит набор микросхем, идентичный таковым прошлогодних продуктов корпорации. Новинку должны оснастить интеллектуальным программным обеспечением для объектива, благодаря чему пользователь сможет производить более качественную фото- и видеосъёмку.

Дата официальной премьеры iPhone SE, ровно как и её хотя бы примерная стоимость, в Apple не разглашается. Эксперты ожидают старт продаж нового гаджета на глобальном рынке 24 апреля.



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