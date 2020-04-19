Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

19.04.2020, 15:30, Новости дня

В РФ не фиксируется существенных изменений цен на продукты, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», – передает слова Манутрова ТАСС.

Он добавил, что сейчас торговые сети поддерживают запас продовольствия на два месяца.

Кроме того, сообщил Мантуров, в марте рост производства автомобилей в РФ по некоторым сегментам достиг 10-12%.

«Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится, и, в частности, по автопрому, и по предприятиям металлургии», – сказал он.

Ранее ФАС рассказала о полученных жалобах на рост цен на ряд продуктов.