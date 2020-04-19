 

Компания Asus выпустила прошивку с Android 10 для смартфонов семейства Zenfone Max

19.04.2020, 15:30, Разное

Транснациональная компания Asus из Тайваня, специализирующаяся на производстве компьютерной электроники и комплектующих, выпустила прошивку с Android 10 для смартфонов семейства Zenfone Max. Ранее бета-версию аналогичного обновления получила также модель Zenfone 5.
Несмотря на то, что грядёт выход Android 11, компания Asus выпускает прошивки на базе сборки AOSP для собственных устройств с актуальной на текущий момент операционной системой. Так, с недавним обновлением Android 10 получают Zenfone Max M1, Lite и Live L1. Под перечисленными названиями в разных регионах мира представлена одна и та же модель производителя. Также прошивку получит Zenfone Live L2. Производительность гаджетам начального уровня обеспечивают процессоры Snapdragon 425 или 430 от Qualcomm. Выходили устройства с ОС Android 8.0 Oreo, а сейчас получили более новую версию.

Выпущенная Asus прошивка несёт не только новую ОС, но и патч безопасности, поэтому её «вес» превышает 1,5 Гб. Перед загрузкой данного обновления рекомендуется сделать резервную копию данных своего смартфона и подтвердить версию использующейся устройством на текущий момент прошивки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Мнение: Дань уважения

08.04 / В камере Samsung Galaxy S20 доработали фокусировку и HDR

19.02 / “Дни.ру” дарят билеты: на мюзикл “Алые паруса”

29.03 / Эксперт обозначил главный минус внедорожников

18.04 / Мнение: Авианосец “Шарль де Голль” вышел из строя

24.02 / Силовики-вредители

23.02 / Составлен ТОП-15 самых безопасных автомобилей 2020 года

13.03 / Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

13.03 / Ученые назвали защищающие от болезни Альцгеймера черты характера

14.04 / Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним рок-музыкантом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска