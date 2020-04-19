Компания Asus выпустила прошивку с Android 10 для смартфонов семейства Zenfone Max

19.04.2020, 15:30, Разное

Транснациональная компания Asus из Тайваня, специализирующаяся на производстве компьютерной электроники и комплектующих, выпустила прошивку с Android 10 для смартфонов семейства Zenfone Max. Ранее бета-версию аналогичного обновления получила также модель Zenfone 5.

Несмотря на то, что грядёт выход Android 11, компания Asus выпускает прошивки на базе сборки AOSP для собственных устройств с актуальной на текущий момент операционной системой. Так, с недавним обновлением Android 10 получают Zenfone Max M1, Lite и Live L1. Под перечисленными названиями в разных регионах мира представлена одна и та же модель производителя. Также прошивку получит Zenfone Live L2. Производительность гаджетам начального уровня обеспечивают процессоры Snapdragon 425 или 430 от Qualcomm. Выходили устройства с ОС Android 8.0 Oreo, а сейчас получили более новую версию.

Выпущенная Asus прошивка несёт не только новую ОС, но и патч безопасности, поэтому её «вес» превышает 1,5 Гб. Перед загрузкой данного обновления рекомендуется сделать резервную копию данных своего смартфона и подтвердить версию использующейся устройством на текущий момент прошивки.