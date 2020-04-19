Аваков: Рассматриваются две версии возникновения пожаров в Житомирской области

19.04.2020, 15:18, Новости дня

Правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области – суховеи и поджог. Об этом 19 апреля во время заседания оперативного штаба в Овруче заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

“В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако у нас есть определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев”, – сказал Аваков.

Нельзя исключать также поджоги по неосторожности, добавил министр.

“Молодые люди странным образом развлекаются в условиях сухой погоды, притом что зимой не было снега, они позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали нескольких человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса”, – сказал он.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 19 апреля продолжается лесной пожар на территории 4090 га. Спасатели пытаются предотвратить переброс огня в Беларусь.

В Госагентстве лесных ресурсов Украины также заявили, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения (в ГСЧС отрицают связь задымленности с пожарами в зоне отчуждения). При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. 19 апреля воздух в столице Украины стал чище, в рейтинге IQAir Киев занимает девятое место.