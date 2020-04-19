Пандемия COVID-19. В Испании существенно сократилось число летальных исходов, власти планируют смягчение карантина

19.04.2020, 15:18, Новости дня

В Испании фиксируется существенное снижение числа летальных исходов болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Это следует из материалов, которые 19 апреля обнародовало министерство здравоохранения страны.

За 24 часа число умерших выросло на 410 и составило 20 453. Днем ранее скончалось 565 человек (до того – 585, 551 и 523). Наивысшая суточная смертность от инфекции была зафиксирована 2 апреля – 950 человек.

Испания идет на третьем месте в мире по количеству умерших от COVID-19 после США и Италии.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 194 944 жителей Испании (+4218 к предыдущему дню).

На этой неделе данные о заболеваемости и смертности были уточнены, заявляли в минздраве.

В Испании действует режим чрезвычайного положения. Смягчение жестких ограничительных мер начнется с 27 апреля, заявил в телеобращении 18 апреля премьер-министр Педро Санчес. Так, детям разрешат прогулки в сопровождении взрослых, а с 11 мая начнется “осторожное, но неуклонное” снятие карантина, сказал он.

Вспышка инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,34 млн, почти 602,8 тыс. человек выздоровели, а более 161,3 тыс. скончались.