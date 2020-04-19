Бывшего юриста Трампа Коэна освободили из тюрьмы из-за эпидемии коронавируса

19.04.2020, 15:18, Новости дня

Федеральное бюро тюрем в США уведомило бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна, осужденного делу о финансировании Трампом своей избирательной кампании, что он будет освобожден из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коэна.

Коэн отбывает трехлетний срок заключения в федеральной тюрьме в Отисвилле, штат Нью-Йорк, где COVID-19 обнаружили у 14 заключенных и семи сотрудников.

Он должен был быть освобожден в ноябре 2021 года, однако из-за эпидемии ему разрешили отбывать оставшуюся часть срока наказания под домашним арестом.

Однако, прежде чем выйти из тюрьмы, он проведет 14 дней на карантине.

Коэна уведомили об освобождении 16 апреля. Он провел в тюрьме почти год.

Коэн работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

9 апреля 2018 года агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия “частично” связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы.

21 августа в суде Коэн признал себя виновным по восьми из 18 пунктов обвинения в уклонении от уплаты налогов, предоставлении ложных данных банкам и финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании Трампа в 2016 году. В частности, речь шла о выплатах “за молчание” порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, у которых был роман с Трампом.

12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. Судья во время заседания отметил, что Коэн заслуживает уважения за признание вины.