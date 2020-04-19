В Подмосковье пропуск теперь можно получить по СМС

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19.04.2020, 15:18, Новости дня

В Московской области заработал SMS-сервис выдачи цифрового пропуска для поездок по региону. Как сообщает Instagram персс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в сообщении на короткий номер 0250 следует указать цель поездки, паспортные данные, дату рождения заявителя, номер машины, номера карт "Тройка" или "Стрелка", ИНН организации, ее краткое название.

Жители области могут получить пропуск через мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".

В качестве целей для поездки можно выбрать работу, медицинскую организацию, волонтерство, дачу или супермаркет. Для последних двух случаев число поездок в неделю ограничено.

 



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