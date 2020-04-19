Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко

19.04.2020, 15:18, Новости дня

Не стоит закрывать людям дорогу к храму, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенской Ляденской церкви. По его словам, такие вирусы переживаются каждый год, а Пасха – это святое, никто и никогда за всю историю страны не смог запретить этот праздник. А если следовать добрым и светлым принципам, Бог обязательно поможет.

Лукашенко подтвердил, что будет и дальше приходить в храм, и пожелал братским народам здоровья.

Политик считает правильной тактику, выбранную Белоруссией в борьбе с вирусом. Вместе с тем, согласно данным Минздрава, число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии увеличилось на 2 и достигло 47. На стационарном лечении находятся более 3500 человек. Тестируют на вирус 25 лабораторий.

Карантин в стране не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. Лукашенко заявил, что школы могут начинать очное обучение. В связи с этим ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Президент Белоруссии отметил, что тема коронавируса политизируется. Люди не думают о болезни и разобщаются, хотя сейчас нужно как раз объединить усилия. Коронавирус пройдет, но что будет с экономикой. И если крестьяне сейчас не начнут сеять, им будет нечего есть. Поэтому в Белоруссии не будут резко менять образ жизни: если на селе приступили к посевной — пусть сеют, если рабочие идут на фабрику — пусть работают

Чиновник пообещал, что президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Люди сами будут выбирать власть.

Очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа текущего года. Лукашенко ранее говорил о планах баллотироваться на пост президента.

Ранее Лукашенко заявил, что тест-системы российского производства дают ошибочные результаты. На его слова отреагировал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и посоветовал президенту политику заняться чем-то, в чем он разбирается. К примеру, "поехать в поля" и дать советы колхозникам, как сеять пшеницу. По словам депутата, неработающие тесты РФ прекратила бы производить сама, без подсказки "великого эскулапа" Лукашенко.