Пандемия коронавируса: обвинения и ожидания

19.04.2020, 15:18, Новости дня

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Великобритании более чем в 37 раз превышает число тех, кто выздоровел. Такого жуткого соотношения нет ни в одной другой стране мира. Тем временем британские СМИ направили свой критический взгляд на происходящее за рубежом.

Крест на восприятии РФ как части общей мировой реальности: ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа. Это заявление официального представителя МИДа Марии Захаровой о том, что в эти дни пишет о РФ "Би-Би-Си". Да и не только "Би-Би-Си" — большая часть британских СМИ. В заголовках ведущих изданий — якобы "бесполезная гуманитарная помощь" РФ другим странам.

"За гуманитарную помощь Италии, конечно, сказали официальное спасибо, но многие выразили свой скептицизм по поводу реальных мотивов этой помощи, назвав ее бесполезной. Политические игры холодной войны, как в фильме про Джеймса Бонда "Из РФ с любовью", никуда не делись", — уверены в британской телерадиокорпорации.

А еще — предостережения о том, что РФ под видом карантинных мер собирается ввести тотальный контроль.

"В Москве и так действует одна из самых совершенных систем распознавания лиц в мире. К этому добавятся новые системы умного контроля, которые будут следить за любыми передвижениями людей, получая сигнал даже с их мобильных телефонов", — заявляет Sky News.

Достается не только России. Турцию критикуют за слишком жесткие меры против коронавируса вроде полного закрытия Стамбула и десятка других городов. Китай — тут британцы повторяют США — за якобы сокрытие информации о серьезности вируса. Критикуют даже премьера Венгрии Виктора Орбана за будто бы антидемократические меры: тот получил широкие полномочия от парламента для более эффективной борьбы с инфекцией.

"Россия в этом отношении очень хорошо подходит, потому что на протяжении последних лет в западных СМИ старательно выращивался миф о российской угрозе и о том, что РФ вмешивается и в выборы, и в любые процессы, происходящие в Европе и на Западе, пытается поставить своих ставленников везде во главе то ли партий, то ли правительств. В этом плане Россию привыкли бояться, поэтому, я уверен, любые вбросы подобного рода принимаются значительной частью западного общества за чистую монету. То же самое касается и Эрдогана, о котором в Европе говорят, что это такой маленький диктатор, султан с явными авторитарными замашками", — говорит доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

При этом критики в адрес собственного правительства практически нет. И это — несмотря на явно ошибочную стратегию выработки коллективного иммунитета, которая привела к большим жертвам, социальным проблемам и к нехватке оборудования: аппаратов ИВЛ произвели 13 процентов от целевого уровня.

"Рейтинг британских консерваторов растет, как и рейтинг Дональда Трампа, по одной и той же модели: если не они, то кто? Британский обыватель спрашивает: хорошо, если не вот эти, то кто-нибудь другой вообще может как-то разобраться с проблемами, с которыми сталкивается страна — и с эпидемией, и с кризисом? Здесь, скорее, это рейтинг ожиданий. Британские элиты пытаются использовать эту ситуацию безысходности для общества, чтобы направить его эмоции в определенном направлении", — говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

И если у британских СМИ вопросов к правительству мало, то их много у оппозиции. Лейбористская партия потребовала у Бориса Джонсона обнародовать план дополнительных мер борьбы с коронавирусом и выхода страны из кризиса.