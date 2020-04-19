Вирусолог из РФ поспорил с ученым из Уханя о неспособности людей создать коронавирус

19.04.2020, 15:16, Новости дня

Профессор, лауреат госпремии по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с заявлением главы Уханьского института вирусологии Юаня Чжимина о том, что человечество не может создать инфекцию с характеристиками, как у коронавируса.

«Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно создать вакцины, химерные конструкции, очень много всего, даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Теоретически этот вариант возможен. Думаю так, поскольку знаком с литературой последних месяцев», – передает слова Бутенко радиостанция «Говорит Москва».

Вирусолог отметил, что ученые с помощью конструирования инфекций в лабораторных условиях находятся их лечение.

«Для вакцин, диагностических препаратов. Это очень важный элемент профилактики и диагностики», – сказал он.

В то же время Бутенко отметил, что есть доказательства природного происхождения коронавируса.

«Все-таки это природно-очаговое заболевание, там циркулирует много различных коронавирусов. Они склонны все к изменчивости и в том числе за счет обмена определенными генами возникает процесс эволюции, и они изменяются в лучшую или худшую сторону для человека. Этот естественный процесс идет, и выделяются близкие вирусу COVID из летучих мышей, цивет и других объектов природы. Поэтому так и надо рассматривать. Этому есть доказательства», – сказал ученый.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания вируса, похожего по характеристикам на коронавирус нового типа.